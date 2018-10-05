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Анонсирован визит президента Египта в Россию
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Богданов анонсировал визит президента Египта в Россию 

РИА Новости + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
"Он приедет уже в середине октября, то есть совсем скоро", — сказал Богданов.
"Это очень важный визит. Сейчас рассматривается его программа, встречи в его рамках. Самая главная — это с президентом Российской Федерации, но могут состояться и другие встречи. Будет обсуждаться весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений — традиционно дружественных", — отметил замглавы МИД РФ.
По его словам, среди тем, которые планируются к обсуждению, будет и создание экономической зоны свободной торговли, товарооборот, транспорт. "Сейчас рассматривается вопрос возобновления рейсов в Шарм эль Шейх и Хургаду, от этого конечно зависят объемы сотрудничества в области туризма", — заявил Богданов.
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