Володин пригласил спикера парламента Турции в Москву

В ходе двусторонней встречи, которая прошла в Анталье, Володин предложил подписать в рамках третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии протокол о намерении создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня между Россией и Турцией. Это, по его словам, позволит зафиксировать, что в последующем стороны выйдут "на создание совместной комиссии".

Володин также пригласил Йылдырыма посетить Москву.

"Предлагаю в рамках вашего официального визита подписать это соглашение (о работе межпарламентской комиссии высокого уровня). Это будет серьезным шагом к выстраиванию отношений между нашими парламентами", — резюмировал спикер ГД.