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Володин пригласил спикера парламента Турции в Москву
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Володин пригласил спикера парламента Турции в Москву 

РИА Новости + ещё 28 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом пригласил его посетить Москву до конца года, в рамках этого визита может быть подписан документ о работе Межпарламентской комиссии высокого уровня между двумя странами.
Договоренность о создании Межпарламентской комиссии высокого уровня между РФ и Турцией была достигнута в ходе предыдущего визита Володина в Турцию 18 августа. Тогда Володин посетил Анкару для участия в качестве почетного гостя в шестом съезде Партии справедливости и развития Турции по поручению президента РФ Владимира Путина.
В ходе двусторонней встречи, которая прошла в Анталье, Володин предложил подписать в рамках третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии протокол о намерении создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня между Россией и Турцией. Это, по его словам, позволит зафиксировать, что в последующем стороны выйдут "на создание совместной комиссии".
Володин также пригласил Йылдырыма посетить Москву.
"Предлагаю в рамках вашего официального визита подписать это соглашение (о работе межпарламентской комиссии высокого уровня). Это будет серьезным шагом к выстраиванию отношений между нашими парламентами", — резюмировал спикер ГД.
Володин также подчеркнул, что межпарламентские отношения России и Турции должны развиваться более динамично, и для этого надо работать активнее, взяв в пример совместную работу президентов двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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