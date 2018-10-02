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Губернатор Липецкой области ушел в отставку
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Губернатор Липецкой области ушел в отставку 

BFM.RU + ещё 53 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что уходит в отставку с занимаемой должности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства региона.
«Я обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым», — сказал в своем обращении Королев.
В заявлении он подчеркнул, что руководит областью 26 лет: 21 год как глава администрации и шесть лет в качестве председателя областного совета. Выборы губернатора Липецкой области должны пройти через год. Королев подчеркнул, что хотел бы дать дорогу молодым.
В своем обращении руководитель обратился к избирателям региона, которые неоднократно голосовали за него на выборах, и пожелал им продолжить начатое дело, избавиться от недостатков и быть уверенными в завтрашнем дне.
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