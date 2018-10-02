Губернатор Липецкой области ушел в отставку

«Я обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым», — сказал в своем обращении Королев.

В заявлении он подчеркнул, что руководит областью 26 лет: 21 год как глава администрации и шесть лет в качестве председателя областного совета. Выборы губернатора Липецкой области должны пройти через год. Королев подчеркнул, что хотел бы дать дорогу молодым.

В своем обращении руководитель обратился к избирателям региона, которые неоднократно голосовали за него на выборах, и пожелал им продолжить начатое дело, избавиться от недостатков и быть уверенными в завтрашнем дне.