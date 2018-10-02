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За полярниками проследят инспекторы
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За полярниками проследят инспекторы 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: PIXABAY.COM
Национальные инспекции будут проверять работу полярников в Антарктике. Соответствующий законопроект Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике рассмотрит на заседании 2 октября.
Законопроект подготовлен Минприроды и направлен на выполнение международных обязательств России в соответствии с Протоколом об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В этом документе говорится, что в Антарктике можно вести только мирную деятельность, прежде всего, научную. Обязательным требованием является защита и сохранение природы и фауны. Все участники договора обязаны соблюдать условия пребывания на Южном полюсе, в том числе вывозить оттуда отходы, накопившиеся за время пребывания экспедиции.
При этом в российском законодательстве не закреплён механизм контроля за деятельностью полярников. Минприроды предлагает создать специальную инспекцию, которая будет наблюдать за российскими учёными. Кстати, Россия одна из немногих стран, представители которой находятся в Антарктике круглый год.
В апреле Правительство утвердило параметры российской антарктической экспедиции до 2022 года. В её состав войдут 230 человек, 110 из которых останутся на зимовку.
Также на Южном полюсе осуществляется туристическая деятельность — разрешения на неё есть у шести организаций.
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