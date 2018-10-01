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Рогозин признался, что не переживает из-за личных санкций 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не переживает из-за личных санкций и намерен в этих условиях путешествовать по России.
"Я сам под санкциями нахожусь, не имею права въезжать в США, Канаду, ЕС, Австралию, Швейцарию. Честно говоря, наплевать. Страна у нас большая, есть где отдыхать, есть куда поехать", — сказал он в эфире Первого канала.
Рогозин в понедельник не принял участие в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Бремене в Германии. Роскосмос вместо него представлял Дмитрий Лискутов — руководитель департамента международных отношений.
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