Рогозин признался, что не переживает из-за личных санкций

"Я сам под санкциями нахожусь, не имею права въезжать в США, Канаду, ЕС, Австралию, Швейцарию. Честно говоря, наплевать. Страна у нас большая, есть где отдыхать, есть куда поехать", — сказал он в эфире Первого канала.

Рогозин в понедельник не принял участие в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Бремене в Германии. Роскосмос вместо него представлял Дмитрий Лискутов — руководитель департамента международных отношений.