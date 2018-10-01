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Хинштейн пожаловался на Жириновского
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Хинштейн подал жалобу на Жириновского 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал официальную жалобу на коллегу Владимира Жириновского, оскорбившего его на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
В середине сентября единоросс опубликовал на своей странице в соцсети «Твиттер» видео, которое сделал в перерыве программы канала «Россия». На видеозаписи лидер ЛДПР называет коллегу подлецом, доносчиком и мракобесом. В подписи к видео Хинштейн рассказал, что в кадр не попал момент, когда либерал-демократ обещает «вымазать» его экскрементами.
Неделю спустя ведущий шоу, на котором поскандалили депутаты, Владимир Соловьев, разместил на своей странице в той же соцсети отрывок передачи, судя по которому, конфликт начался с недовольства Жириновского тем, что Хинштейн «ставит оценки» учителям, как поступали евреи Владимир Ленин и Лев Троцкий. В ответ на реплику Хинштейна о том, что Жириновский — тоже еврей, лидер ЛДПР прокричал, что он русский.
Сегодня единоросс сообщил в «Твиттер», что подал на коллегу официальную жалобу в комиссию Госдумы по этике. В ней Хинштейн винит Жириновского в оскорбительных и уничижительных высказываниях, а также в заявлениях, направленных на возбуждение ненависти по национальному признаку.
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