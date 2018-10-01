Япония упрощает получение виз для россиян

Япония упрощает получение виз для российских туристов

Японии вступает в силу смягчение визовых требований в отношении российских туристов. Изменения коснутся путешественников, посещающих страну по путевкам. ОБ этом пишет ТАСС . Для россиян, которые приобрели пакетный тур в Японию, вводится новый тип визы. Срок ее действия составляет максимум 30 дней, для ее получения необходима будет только визовая анкета и загранпаспорт.

Для граждан России консульского сбора за оформление визы нет, то есть виза бесплатная. Однако сама поездка в Японию не из дешевых, самый популярный восьмидневный тур Токио — Киото стоит порядка 200-250 тысяч рублей. Кроме того, туроператоры все еще ждут разъяснений о новой процедуре получения визы, комментирует генеральный директор московского офиса туроператора Japan Travel Concierge Анастасия Северова:

— Единственное реальное послабление для людей — это отсутствие финансовых справок с работы и выписки из банка. Все остальные документы (фото, загранпаспорт, заявления, анкета и доверенность), если человек подает не сам, остаются в силе. Туристическая компания должна состоять в Российском союзе туриндустрии Ассоциации туроператоров . Мне кажется, сейчас не так сложно сделать справку с работы и выписки из банка.

— Сколько стоит пакетный тур в Японию?

— Если это групповые туры на восемь-девять дней, то, как правило, 120 тысяч рублей. Это проживание в хороших отелях, наземная программа, пять-шесть экскурсий, трансфер, визовая поддержка, сопровождение с русскоговорящим гидом, авиабилеты. Если брать заранее за пять месяцев, то можно уложиться с прямыми рейсами в 45-50 тысяч.

Количество пакетных туристов в Японии гораздо меньше, чем самостоятельных путешественников. По данным Агентства по туризму Японии, только каждый третий турист организует поездку через туроператора.

Кроме того, в январе 2017 года Япония уже ввела некоторые визовые послабления: отменила пункт об обязательном предоставлении письма от приглашающей стороны или гаранта из Японии. Это действительно существенно, говорит москвичка Марина. Несколько лет назад она пыталась получить японскую визу самостоятельно, но ей в итоге пришлось обратиться в агентство:

«Несколько лет назад, еще до упрощения визового режима, я планировала поездку в Японию. Я пыталась сделать ее сама, потому что не хотела покупать туристический пакет. Главная проблема, с которой я столкнулась, это то, что для получения визы нужно было найти японца, который предоставит в посольство приглашение на японском языке с подтверждением того, что он где-то работает, у него есть деньги и так далее. Я долго искала такого японца, найти не смогла и решила обратиться в агентство, которое занимается оформлением визы. Это стоило 7 тысяч рублей. Они составили для меня программу пребывания в Японии, без нее тоже нельзя получить визу. Главное: достали письмо от японца. Мне кажется, что сейчас, с таким упрощением, не сильно хлынет поток туристов в Японии из России, потому что главное, что они требуют, это купить туристический пакет. Поехать в Японию на десять дней или на две недели стоит порядка 200 тысяч рублей. Дешевле съездить самостоятельно, я тогда так поступила. Вся поездка в Японию — это билет на прямой рейс (45 тысяч рублей) и отель, там очень дорогой транспорт, тоже придется в это вложиться. Но даже с учетом всех этих расходов, я потратила 100-150 тысяч рублей».

По словам заместителя руководителя Агентства по туризму Японии Дзюна Такасина, самые популярные ответы россиян на вопрос, почему бы они хотели поехать в Японию, это «увидеть цветение сакуры» и «посмотреть на гору Фудзи».