«Жевать, а не говорить»: в Москве ответили на угрозы США

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МВД США Райана Зинке о намерении установить морскую блокаду вокруг России в наказание за поставку энергоресурсов на Ближний Восток.
В своем Twitter сенатор назвал заявление американца «полным бредом» и разъяснил, что блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильно «объявлению войны».
«Иногда лучше жевать, чем говорить», — заключил сенатор свою мысль.
Сенатор добавил, что само заявление Зинке, что Россия намерена «поставлять энергоресурсы на сочащийся нефтью Ближний Восток», достойно занять место рядом с заявлениями Сары Пейлин. Экс-губернатор штата Аляска утверждала, что хорошо знает Россию, потому что «видела ее в ясный день со своего побережья».
Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.
«Два сапога пара», — написал Пушков.
Ранее адмирал Феликс Громов в эфире НСН назвал слова американского чиновника «пустой болтовней». А специалист по энергетической безопасности Игорь Юшков подтвердил агентству, что США не смогут заменить российские углеводороды на мировом рынке.