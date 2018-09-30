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«Жевать, а не говорить»: в Москве ответили на угрозы США
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Пушков ответил на угрозы Вашингтона цитатой из рекламы про жвачку 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МВД США Райана Зинке о намерении установить морскую блокаду вокруг России в наказание за поставку энергоресурсов на Ближний Восток.
В своем Twitter сенатор назвал заявление американца «полным бредом» и разъяснил, что блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильно «объявлению войны».
«Иногда лучше жевать, чем говорить», — заключил сенатор свою мысль.
Сенатор добавил, что само заявление Зинке, что Россия намерена «поставлять энергоресурсы на сочащийся нефтью Ближний Восток», достойно занять место рядом с заявлениями Сары Пейлин. Экс-губернатор штата Аляска утверждала, что хорошо знает Россию, потому что «видела ее в ясный день со своего побережья».
«Два сапога пара», — написал Пушков.
Ранее адмирал Феликс Громов в эфире НСН назвал слова американского чиновника «пустой болтовней». А специалист по энергетической безопасности Игорь Юшков подтвердил агентству, что США не смогут заменить российские углеводороды на мировом рынке.
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