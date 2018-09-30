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Глава Ингушетии вспомнил о врагах народа
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Глава Ингушетии заговорил о границе с Чечней и вспомнил о врагах народа 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что жители республики, желающие мира и покоя, поддержат решение об опрееделении границ с Чечней. Такое заявление он сделал со время встречи с общественниками и старейшинами сел в Магасе, передает «Интерфакс».
«Это решение назрело, поскольку отсутствие соглашения о границе давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явными врагами народа», — сказал Евкуров.
Он добавил, что пограничные посты на границе регионов уберут после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом, на федеральных трассах их оставят.
Соглашение об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Власти не сообщали населению подробности договора, в результате чего в преддверии подписания документа начались акции протеста. В субботу, 29 сентября, документ был опубликован на сайте правительства Ингушетии.
Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.
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