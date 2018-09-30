«В шоке от аэропорта»: в Крым прибыли норвежцы

В Крым прибыла делегация из Норвегии

Крым прибыла делегация общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии . По словам члена Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, норвежцы заинтересовались крымской инфраструктурой и бизнес-проектами с иностранным участием. На полуострове верят, что с помощью этого визита «удастся прорвать информационную блокаду» в Норвегии.

В воскресенье, 30 сентября, в Крым прибыла делегация общественных деятелей и предпринимателей, а также представителей науки из Норвегии. Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя , сразу же впечатлившись новым терминалом.

«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — заявил председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Крым Юрий Гемпель.

Кроме того, особый интерес у делегатов из Норвегии вызвала трасса «Таврида», идущая от Севастополя Керчи . Еще одна сфера, на которую обратили внимание норвежцы — свободная экономическая зона на полуострове. Возглавляет делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер . Он бывал в Крыму неоднократно, в том числе в марте 2018 года во время президентских выборов, сообщает НСН.

«Я им [норвежцам] привел несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма. Это вызывало живой интерес», — добавил Гемпель в разговоре с ТАСС. Он отметил, что делегаты «просто засыпали вопросами» встречавших их крымских парламентариев.

Визит делегации из Норвегии в Крым продлится до 6 октября. За неделю гости посетят множество достопримечательностей Южного берега Крыма, разнообразные предприятия и памятники, встретятся с депутатами крымского парламента и представителями национально-культурных объединений республики.

Юрий Гемпель добавил, что в состав делегации вошли представители почти всех норвежских партий. У крымчан же в рамках «народной дипломатии» сложились с норвежцами тесные деловые связи, добавил он.

Парламентарий выразил надежду, что благодаря визиту делегации удастся «прорвать достаточно жесткую информационную блокаду» в Норвегии и пролить свет истины на «крымский вопрос», сообщает ФАН.

В Крым регулярно приезжают делегации из-за рубежа, невзирая на санкции, наложенные властями США и Евросоюза . В начале сентября 2018 года представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским»,

Делегация ЦГИ из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.

В середине октября 2016 года итальянские депутаты, приехавшие с визитом в Крым, призвали Италию и Евросоюз признать Крым российским.

«Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума», — заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

С падуанской представительницей согласился депутат регионального парламента провинции Венето Стефано Вальдегамбери, заявивший, что «народ Крыма имеет право на самоопределение».

В ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с Симферополем. По словам депутата Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил около €4 млрд При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией.

«Из-за эмбарго [Евросоюза] цены на продукты итальянского производства резко упали», — подчеркнул депутат, заявив, что санкции как способ воздействия подходят скорее для XVIII века, нежели для современности.