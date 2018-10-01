Патрушев провел переговоры с султаном Брунея

Мало кто из россиян знает, где находится это экзотическое государство-сулатанат с полным названием Бруней-Даруссалам. Тем не менее между Россией и этим султанатом на северо-западном берегу острова Калимантан за последние годы выстроились доверительные и дружественные отношения. В столице Брунея — городе Бандар-Сери-Бегаване — секретаря Совбеза России принял султан и глава государства Хассанал Болкиах.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин , во время встречи Патрушев и Болкиах обсудили широкий спектр вопросов российско-брунейского сотрудничества. А также высоко оценили налаженный между Россией и Брунеем содержательный политический диалог, перспективы взаимодействия в области безопасности. До встречи с султаном секретарь СБ РФ провел первый раунд российско-брунейских консультаций по безопасности. Брунейскую сторону представлял председатель Совета национальной безопасности страны Халби Юссофом.

По словам Евгения Аношина, стороны подчеркнули, что налаживание диалога по линии советов безопасности России и Брунея является важным элементом двустороннего сотрудничества. "Кроме того, само проведение консультаций является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха в 2016 году в ходе саммита Россия — АСЕАН в Сочи", — подчеркнул представитель Совбеза.

Сами консультации в Брунее прошли с участием заинтересованных министерств и ведомств двух стран. В частности, были обсуждены приоритетные направления взаимодействий двух стран по линии министерств обороны, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельно внимание уделено вопросам противодействия пропаганде терроризма, перекрытию каналов финансирования экстремистской деятельности, обмену информации о деятельности террористических организаций. Также обсуждены существующие угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во вторник Николая Патрушева для консультаций в Токио ждет японский коллега Сётаро Яти Уже во вторник Николая Патрушева ждут в Токио, где он проведет консультации с генеральным секретарем японского Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Сама встреча традиционно будет закрыта для прессы. Однако известно, что среди тем, которые планируется обсудить во время визита — актуальные вопросы российско-японских отношений, а также вопросы безопасности между Японией и РФ и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последний раз Патрушев и Яти встречались в декабре прошлого года в Москве.