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Кремль назвал условия поддержки Сербии
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Кремль назвал условия поддержки Сербии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Говорить о поддержке Россией Сербии пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такому решению должны предшествовать переговоры между лидерами двух стран, передает радиостанция «Говорит Москва».
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Песков отметил, сначала должны состояться переговоры между лидерами двух стран.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич собирается обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.
«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косове и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всём, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — сказал он, сообщает ТАСС.
Эта встреча, как предполагается, состоится 2 октября.
Накануне стало известно, что Вучич привел армию страны в боевую готовность из-за действий бойцов косовского спецназа, которые заняли подходы к комплексу «Газиводе» — искусственному озеру при ГЭС. Большая его часть (две трети) расположена на территории Сербии. ГЭС находится под контролем Белграда.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине после продолжительного противостояния с Сербией провозгласили независимость от нее.
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