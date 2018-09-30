Кремль назвал условия поддержки Сербии

Песков отметил, сначала должны состояться переговоры между лидерами двух стран.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич собирается обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косове и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всём, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — сказал он, сообщает ТАСС.

Эта встреча, как предполагается, состоится 2 октября.

Накануне стало известно, что Вучич привел армию страны в боевую готовность из-за действий бойцов косовского спецназа, которые заняли подходы к комплексу «Газиводе» — искусственному озеру при ГЭС. Большая его часть (две трети) расположена на территории Сербии. ГЭС находится под контролем Белграда.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине после продолжительного противостояния с Сербией провозгласили независимость от нее.