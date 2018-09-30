Кремль назвал условия поддержки Сербии 

Говорить о поддержке Россией Сербии пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такому решению должны предшествовать переговоры между лидерами двух стран, передает радиостанция «Говорит Москва».
Песков отметил, сначала должны состояться переговоры между лидерами двух стран.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич собирается обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.
«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косове и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всём, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — сказал он, сообщает ТАСС.
Эта встреча, как предполагается, состоится 2 октября.
Накануне стало известно, что Вучич привел армию страны в боевую готовность из-за действий бойцов косовского спецназа, которые заняли подходы к комплексу «Газиводе» — искусственному озеру при ГЭС. Большая его часть (две трети) расположена на территории Сербии. ГЭС находится под контролем Белграда.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине после продолжительного противостояния с Сербией провозгласили независимость от нее.