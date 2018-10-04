МИД прокомментировал возможность обмена Сенцова

Захарова: договоренности об обмене Сенцова на находящихся в тюрьмах США россиянах нет

"Обратили внимание на сообщения, опубликованные в целом ряде СМИ, о якобы намечающемся обмене осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова на российских соотечественников, находящихся под стражей в США, — отметила дипломат. — Мы с удивлением восприняли эти сообщения".