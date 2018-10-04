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МИД прокомментировал возможность обмена Сенцова
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Захарова: договоренности об обмене Сенцова на находящихся в тюрьмах США россиянах нет 

ТАСС + ещё 41 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия опровергает существование договоренности об обмене украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в РФ, на находящихся под стражей в США россиян. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на сообщения, опубликованные в целом ряде СМИ, о якобы намечающемся обмене осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова на российских соотечественников, находящихся под стражей в США, — отметила дипломат. — Мы с удивлением восприняли эти сообщения".
"Такой договоренности не существует, это дезинформация, — подчеркнула она. — Требуем от Вашингтона немедленно и без всяких условий освободить российских граждан".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы идет обсуждение обмена Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также на находящуюся под стражей Марию Бутину.
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