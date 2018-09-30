Россияне решили помочь «слуге народа»

Россияне пожертвовали один рубль для депутата с низкой зарплатой

«Благотворительный фонд "Человечек" выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей. Спаси Вас Боже!», — говорится в сообщении фонда.

Всего благотворители хотят собрать для депутата 380 тысяч рублей, что равно зарплате за месяц. Отчеты о полученной помощи публикуются на странице фонда «ВКонтакте», где организаторы выкладывают скриншоты денежных переводов. Наиболее частые суммы пожертвований — один рубль и 50 копеек. На момент публикации заметки россияне пожертвовали Вере Ганзя 1633 рубля.

Сбор средств открыли 28 сентября после жалобы Ганзя на низкий уровень доходов. По ее словам, средняя зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей, от которых ничего не остается, поэтому приходится расходовать средства с кредитной карты. Ганзя посетовала на то, что парламентариям не компенсируют представительские расходы.

После этого в Госдуме заявили, что рассмотрят возможность оплаты представительских расходов депутатам.