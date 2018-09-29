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Сербия попросит помощи у Путина
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Президент Сербии заявил, что намерен 2 октября обсудить ситуацию в Косове с Путиным 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Президент Сербии Александар Вучич на ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Косове и Метохии и попросить его поддержки. Об этом он заявил в субботу, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы оповестили сегодня о ситуации посла Российской Федерации, как и посла США и других послов. Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", — сказал Вучич.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Россию о военной помощи, Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе. "Я бы хотел, чтобы Сербия, при всем нашем уважении и любви к Сирии и ее народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего и сделаю все, чтобы сохранить мир", — отметил он.
Как ранее сообщали сербские СМИ, встреча в Москве пройдет 2 октября.
Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
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