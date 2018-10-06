Россия озвучила главную цель в Сирии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на реализацию договорённостей по сирийскому Идлибу. По его словам, их главной целью является ликвидация террористического очага в регионе.
«Контакты продолжаются, и мы продолжаем работать с турецкими партнёрами в соответствии с договоренностями от 17 сентября. Надо уточнять детали у наших военных, которые находятся в тесном контакте с Анкарой», — передаёт слова Богданова РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил факт вывода вооружённых повстанцев из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. Первой провинцию Идлиб покинула группировка «Файлак аль-Шам».