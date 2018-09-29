Чиновники поступят в вузы «на бюджет»

Образованием чиновников займутся МГУ и ВШЭ

До конца 2018 года свыше 15 тысяч госслужащих смогут повысить квалификацию в лучших вузах страны за счет бюджета.

Решение принято постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2018 года № 1111 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Экономическое развитие и инновационная экономика“. Поправки вступают в силу сегодня, 29 сентября.

Цель начинания — обеспечение системы госуправления высокопрофессиональными и компетентными специалистами в области приоритетных направлений профессионального развития государственных гражданских служащих, говорится в Постановлении.

Также скорректирован состав участников госпроекта, куда наряду с МГУ вошли Министерство труда и социальной защиты и Управление делами президента.

Объем финансирования программы „Экономическое развитие и инновационная экономика“ увеличен на 120 миллионов рублей.