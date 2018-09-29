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Чиновники поступят в вузы «на бюджет»
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Образованием чиновников займутся МГУ и ВШЭ 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
До конца 2018 года свыше 15 тысяч госслужащих смогут повысить квалификацию в лучших вузах страны за счет бюджета.
Решение принято постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2018 года № 1111 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Экономическое развитие и инновационная экономика“. Поправки вступают в силу сегодня, 29 сентября.
В мероприятия госпрограммы на текущий год включено повышение квалификации 15045 гражданских служащих. Они пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, в Высшей школе экономики и в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Цель начинания — обеспечение системы госуправления высокопрофессиональными и компетентными специалистами в области приоритетных направлений профессионального развития государственных гражданских служащих, говорится в Постановлении.
Также скорректирован состав участников госпроекта, куда наряду с МГУ вошли Министерство труда и социальной защиты и Управление делами президента.
Объем финансирования программы „Экономическое развитие и инновационная экономика“ увеличен на 120 миллионов рублей.
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