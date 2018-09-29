«Мне и 100 миллионов было бы мало»

Депутат Вера Ганзя заявила, что и оклада в 100 миллионов ей было бы мало

Госдуме Член фракции КПРФ Вера Ганзя дала пояснения по поводу своего недовольства депутатским заработком. Она рассказала, куда уходят деньги, добавив, что и 100 миллионов рублей ей было мало.

Ганзя заявила в Facebook, что очень много расходует на помощь нуждающимся, которые обращаются к ней и ее коллегам. Кому-то приходится спонсировать лечение, другим — проведение спортивных и иных мероприятий, нужно покупать призы, подарки, оказывать материальную поддержку неимущим.

Коммунистка отметила, что у депутатов ГД, в отличие от членов региональных заксобраний, нет фондов, поэтому все подобные расходы ложатся на их личный кошелек.

По ее словам, зарплата «разлетается». Просьб о помощи так много, что и 100 миллионов было бы мало, пояснила депутат Ганзя посетовала, что ее слова извратили, так как речь была о том, считает ли она свою зарплату справедливой.

С учетом вышеназванных расходов, депутат несогласна, что им платят по справедливости. Ранее она также призвала не считать чужую зарплату. Скандал разгорелся, когда Вера Ганзя пожаловалась на скудность зарплаты, которая составляет около 380 тысяч рублей.

Депутат сообщила, что у нее ничего не остается и накапливаются только долги.