«Отношениям России и США не дают скатиться еще ниже»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регулярные встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона помогают российско-американским отношениям "не скатиться еще ниже". Об этом сообщает РИА "Новости".
Такое заявление Лавров сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, сейчас по линии Патрушева и Болтона начат диалог.
"Они встречались в Москве, затем в Женеве встречались в августе. Сейчас готовится их очередная встреча. Это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения (между Россией и США — "Газета.Ru") и не допускать их скатывания еще ниже", — отметил министр.
Ранее Лавров рассказал, что ослабит США.