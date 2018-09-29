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«Отношениям России и США не дают скатиться еще ниже»
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Лавров рассказал, что позволяет отношениям России и США не скатиться 

Газета.Ru + ещё 8 10 часов назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регулярные встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона помогают российско-американским отношениям "не скатиться еще ниже". Об этом сообщает РИА "Новости".
Такое заявление Лавров сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, сейчас по линии Патрушева и Болтона начат диалог.
"Они встречались в Москве, затем в Женеве встречались в августе. Сейчас готовится их очередная встреча. Это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения (между Россией и США — "Газета.Ru") и не допускать их скатывания еще ниже", — отметил министр.
Ранее Лавров рассказал, что ослабит США.
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