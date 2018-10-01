РФ попросила Сеул обясниться

Россия официально попросила Сеул объяснить ситуацию с «Севастополем»

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН . В субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил РИА Новости, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Со слов представителя компании, задержание судна — политический вопрос: в администрации порта Пусан заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи.

"Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран", — сказал собеседник агентства.

Как подтвердил РИА Новости представитель МИД РФ во Владивостоке, с ситуацией с судном разбирается Генконсульство РФ в Пусане.