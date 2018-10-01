РФ попросила Сеул обясниться

Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой прояснить ситуацию с задержанным в порту российским судном "Севастополь", сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Гудзон", информацию агентству подтвердил представитель МИД РФ во Владивостоке.
В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. В субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил РИА Новости, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Со слов представителя компании, задержание судна — политический вопрос: в администрации порта Пусан заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи.
"Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран", — сказал собеседник агентства.
Как подтвердил РИА Новости представитель МИД РФ во Владивостоке, с ситуацией с судном разбирается Генконсульство РФ в Пусане.
Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.