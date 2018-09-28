Россия вручила Украине ноту протеста

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с участием радикалов на территории российского торгового представительства в Киеве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов», — говорится в тексте.
В министерстве также подчеркнули, что очередная «наглая выходка» украинских радикалов в отношении российских диппредставительств является нарушением положений международных документов.
«Видимо, таким образом украинское руководство понимает «европейские демократические ценности», — отметили в ведомстве.
В МИД также призвали украинскую сторону публично осудить произошедшее.
27 сентября сообщалось, что неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов в Киеве, а также бросили на территорию дипмиссии дымовые шашки и оставили надписи оскорбительного содержания.
В результате ЧП никто из дипломатов не пострадал.
Впоследствии в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, ему была вручена нота протеста.