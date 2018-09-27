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Захарова посетовала на давление США на Италию
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Захарова: заинтересованная в отношениях с РФ Италия испытывает давление ЕС и США 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Италия, заинтересованная в выстраивании хороших отношений с РФ, испытывает давление ЕС и США. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью итальянскому еженедельнику Panorama, опубликованном в четверг.
"Италия старается найти равновесие между необходимостью следовать общей линии НАТО и желанием выстраивать конструктивные отношения с РФ. Итальянские власти прекрасно понимают, что не могут прервать двусторонние отношения, потому что они заключаются в энергетике, ресурсах, торговле, туризме. Одновременно на страну оказывается давление со стороны ЕС и США", — сказала Захарова.
Она отметила, что Италия не единственная страна, находящаяся в таком положении.
"Удивительно то, что когда решается вопрос о продлении санкций в отношении России, внутри ЕС все оказываются согласны", — заметила дипломат.
Она подтвердила, что инцидент в Солбери — вымышленная история, призванная превратить Россию в "общего врага Запада" в момент множества внутренних разногласий внутри Евросоюза. Тем не менее, Захарова не считает, что наступили времена новой холодной войны. Холодная война означает перспективу, что со дня на день может разразиться ядерный конфликт", — сказала она, процитировав одну их своих бесед со скончавшимся в 2017 году постпредом РФ в ООН Виталием Чуркиным.
"Сегодня, слава Богу, у всех хватает разума не тянуться к ядерной кнопке", — добавила она.
Захарова отметила высокий уровень отношений РФ с Китаем, на достижение которого потребовалось много лет упорной работы, а также успехи в Сирии, где удалось уничтожить большинство террористических группировок.
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