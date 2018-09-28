Лавров пошутил про вмешательство в выборы в Каталонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста о том, не планирует ли Россия переманивать фермеров, которые могут лишиться земли в результате процесса перераспределения земли в Южной Африке, пошутив о вмешательстве в выборы в испанской провинции Каталония, передает РИА "Новости" "Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет, слишком далеко", — сказал Лавров. Министр пошутил об этом в ходе пресс-конференции в рамках Генеральной ассамблеи ООН Ранее Лавров заявил, что Россия сделает все для сохранения СВПД.