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Боширову придумали имя из анекдота
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Для Боширова придумали имя из анекдота 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Youtube
Британским СМИ для большей убедительности следовало бы назвать Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в причастности к отравлению Скрипалей, персонажем советских анекдотов майором Прониным, заметил член оборонного комитета Совфеда сенатор Франц Клинцевич.
Клинцевич заявил, что происходящее в данный момент вокруг Петрова и Боширова — «типичная конспирология», передает РИА «Новости».
>> Боширов оказался не Бошировым
«С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР», — в шутку сказал сенатор.
Он добавил, что «продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями». При этом «создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями», что «уже совсем грустно».
Википедия
Майор Иван Николаевич Пронин — это персонаж нескольких произведений писателя Льва Овалова, а также многочисленных советских анекдотов, в которых он явился собирательным образом милиционера-чекиста, попадающего в невероятные ситуации.
Ранее британские СМИ назвали якобы «настоящее» имя «подозреваемого» в причастности к отравлению Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Владимирович Чепига. Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла эту информацию «новым вбросом».
В четверг стало известно, что фамилий Петров, Боширов и Чепига нет в списке разыскиваемых Интерполом.
При этом в русскоязычной «Википедии» появилась статья о Чепиге с фотографией Боширова. В материалах указана информация, ранее распространенная западными СМИ, а также порталом Bellingcat и изданием The Insider.
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