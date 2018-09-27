Боширову придумали имя из анекдота

Для Боширова придумали имя из анекдота

Британским СМИ для большей убедительности следовало бы назвать Руслана Боширова , подозреваемого Лондоном в причастности к отравлению Скрипалей, персонажем советских анекдотов майором Прониным, заметил член оборонного комитета Совфеда сенатор Франц Клинцевич

Клинцевич заявил, что происходящее в данный момент вокруг Петрова и Боширова — «типичная конспирология», передает РИА «Новости»

«С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР», — в шутку сказал сенатор.

Он добавил, что «продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями». При этом «создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями», что «уже совсем грустно».

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Майор Иван Николаевич Пронин — это персонаж нескольких произведений писателя Льва Овалова, а также многочисленных советских анекдотов, в которых он явился собирательным образом милиционера-чекиста, попадающего в невероятные ситуации.

Ранее британские СМИ назвали якобы «настоящее» имя «подозреваемого» в причастности к отравлению Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Владимирович Чепига. Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла эту информацию «новым вбросом».

В четверг стало известно, что фамилий Петров, Боширов и Чепига нет в списке разыскиваемых Интерполом