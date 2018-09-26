Захарова отреагировала на «разоблачение» Боширова

Захарова прокомментировала публикацию о «настоящем имени» Боширова

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян , какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.

Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.