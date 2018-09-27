Тереза Мэй вновь обвинила Россию во лжи по делу Скрипалей

Тереза Мэй на заседании Совбеза ООН заявила, что Россия стремилась запутать всех своей "отчаянной фальсификацией", передает Sky News.

Глава британского правительства в своей речи на полях ГА ООН также выступила в защиту международных норм права и альянсов, несмотря на приближающийся выход Великобритании из Евросоюза

Издание The Washington Examiner обращает внимание на то, что Россия после инцидента с отравлением обеспокоена тем, что Запад может ответить провокацией и применить биологическое оружие.

"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе провокации с использованием биологического оружия", — сказал глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза.

Ранее Лавров заявил, что позицию Великобритании по делу Скрипалей можно назвать "детским садом".