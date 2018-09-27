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Тереза Мэй вновь обвинила Россию во лжи
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Тереза Мэй вновь обвинила Россию во лжи по делу Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время заседания 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вновь обвинила России во лжи в связи с отравлением в Солсбери, рассказывает британский телеканал Sky News.
Тереза Мэй на заседании Совбеза ООН заявила, что Россия стремилась запутать всех своей "отчаянной фальсификацией", передает Sky News.
Глава британского правительства в своей речи на полях ГА ООН также выступила в защиту международных норм права и альянсов, несмотря на приближающийся выход Великобритании из Евросоюза.
Британская газета The Guardian пишет, что несмотря на фактические разногласия с президентом США Дональдом Трампом по иранскому вопросу, Тереза Мэй предпочла сосредоточить внимание вокруг нападок на Россию из-за инцидента в Солсбери. На это в свою очередь последовал "порицающий упрек" со стороны главы российского МИДа Сергея Лаврова, отмечается в материале.
Издание The Washington Examiner обращает внимание на то, что Россия после инцидента с отравлением обеспокоена тем, что Запад может ответить провокацией и применить биологическое оружие.
"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе провокации с использованием биологического оружия", — сказал глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза.
Ранее Лавров заявил, что позицию Великобритании по делу Скрипалей можно назвать "детским садом".
В марте двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон по-прежнему возлагает вину за отравление на Москву, Россия же не раз отрицала причастность к инциденту в Солсбери.
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