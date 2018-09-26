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Лавров обвинил Мэй в высокомерии
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Лавров назвал высокомерными заявления Мэй в адрес России по делу Скрипалей 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.
«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних, в рамках Совета Европы, о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери.
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