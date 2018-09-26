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Путин нашел замену для Тарасенко в Приморье
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Путин нашел замену для Тарасенко в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 37 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Приморского края решено назначить главу Сахалинской области Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Кожемяко, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в Сахалинской области. Также российский лидер «сообщил о решении назначить Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края», говорится на сайте Кремля.
Кроме обсуждения ситуации на Сахалине, Кожемяко коротко доложил о федеральной целевой программе развития Курил.
Путин на встрече заявил, что не возражает против участия Кожемяко в выборах главы Приморского края. Кожемяко выразил желание участвовать в выборах.
Ранее в среду Путин сменил главу Астраханского края.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в перевыборах главы региона, так как был возмущен нарушениями на выборах во втором туре голосования. Результаты были отменены.
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