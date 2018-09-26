Путин нашел замену для Тарасенко в Приморье

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Кожемяко, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в Сахалинской области. Также российский лидер «сообщил о решении назначить Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края», говорится на сайте Кремля.

Кроме обсуждения ситуации на Сахалине, Кожемяко коротко доложил о федеральной целевой программе развития Курил.

Путин на встрече заявил, что не возражает против участия Кожемяко в выборах главы Приморского края. Кожемяко выразил желание участвовать в выборах.

Ранее в среду Путин сменил главу Астраханского края.