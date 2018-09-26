Путин предложил нового главу Кабардино-Балкарии

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Путин предложил Казбеку Кокову стать врио главы Кабардино-Балкарии 

Газета.Ru + ещё 78 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил Казбеку Кокову из администрации главы государства стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии, нынешний руководитель республики, его однофамилец Юрий Коков попросил о переводе в Москву.
Глава государства отметил, что Казбек Коков работал в разных качествах, был заместителем министра, затем депутатом. На протяжении последних лет он работает в администрации президента РФ, уточнил Путин.
"Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой теснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем. Я хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию, на первом этапе — в качестве исполняющего обязанности главы республики", — сказал Путин на встрече с Казбеком Коковым в среду.
Глава государства отметил, что Казбек Коков работал в разных качествах, был заместителем министра, затем депутатом. На протяжении последних лет он работает в администрации президента РФ, уточнил Путин.
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