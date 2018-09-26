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Путин сменил астраханского губернатора
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Путин сменил астраханского губернатора 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время рабочей встречи с Морозовым Путин предложил ему «поработать в одном из субъектов Российской Федерации». Ранее Морозов занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а до этого был помощником министра обороны.
«Что касается будущего, мы с вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Морозову президент.
Путин также рассказал, что Александр Жилкин, возглавлявший Астраханскую область, попросил перевести его на другое место работы.
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