В МИД рассказали о санкционном взбесившимся принтере США 

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что авторы новых санкций против России никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Санкцонный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но к нему мы привыкли", — сказал Рябков.
Он отметил, что только за август-сентябрь российские граждане и организации восемь раз вносились в американские санкционные списки.
Ранее сообщалось, что Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний.
Отмечается, что в список попали следующие компании: "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", ФГУП НПП "Гамма", НИИ "Вектор", Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", "Океанос", "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Системы прецизионного приборостроения", Syrus Systems и Воронежский НИИ "Вега".