В МИД рассказали о санкционном взбесившимся принтере США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что авторы новых санкций против России никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Санкцонный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но к нему мы привыкли", — сказал Рябков.

Он отметил, что только за август-сентябрь российские граждане и организации восемь раз вносились в американские санкционные списки.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний.