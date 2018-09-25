Генсек НАТО обсудил Украину с Лавровым 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждал Украины с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча прошла на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Столтенберга, у Москвы и Брюсселя есть серьезные разногласия по украинской теме. При этом он отметил важность двустороннего прямого диалога между НАТО и Россией.
В целом, подчеркнул Столтенберг, встреча с российским министром была полезной, передает ТАСС.
Ранее помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес заявил, что у НАТО нет единогласного мнения в вопросе расширения партнёрства с Украиной. По его словам, стране пока не нужен формат расширенных возможностей.