Генсек НАТО обсудил Украину с Лавровым

По словам Столтенберга, у Москвы Брюсселя есть серьезные разногласия по украинской теме. При этом он отметил важность двустороннего прямого диалога между НАТО и Россией.

В целом, подчеркнул Столтенберг, встреча с российским министром была полезной, передает ТАСС

Ранее помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес заявил, что у НАТО нет единогласного мнения в вопросе расширения партнёрства с Украиной. По его словам, стране пока не нужен формат расширенных возможностей.