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«Наказание» КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
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«Наказание» КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Наказание Коммунистической и Либерально-демократической партий за победы на выборах — провокация, заявил собеседник «Интерфакса», близкий к администрации президента.
Накануне близкие к АП источники сообщили «Ведомостям», что КПРФ и ЛДПР могут быть наказаны за их успехи на выборах в Хабаровском и Приморском краях, Владимирской области и Хакасии.
По словам собеседников издания, Кремль счел партии «недоговороспособными» и может наказать их отказом в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также отказом от согласований с ними регионов под голосование.
«Подобного рода фейки могут распространять только провокаторы», — заявил источник «Интерфакса».
По его словам, и коммунисты, и либерал-демократы «играли по правилам» на прошедших выборах.
Ранее пресс-секретарь президента России также опроверг сообщения о возможном наказании КПРФ и ЛДПР за успех на выборах. По словам Дмитрия Пескова, они «не имеют под собой оснований».
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