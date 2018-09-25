«Наказание» КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Накануне близкие к АП источники сообщили «Ведомостям» , что КПРФ ЛДПР могут быть наказаны за их успехи на выборах в Хабаровском и Приморском краях, Владимирской области и Хакасии.

По словам собеседников издания, Кремль счел партии «недоговороспособными» и может наказать их отказом в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также отказом от согласований с ними регионов под голосование.

«Подобного рода фейки могут распространять только провокаторы», — заявил источник «Интерфакса».

По его словам, и коммунисты, и либерал-демократы «играли по правилам» на прошедших выборах.

Ранее пресс-секретарь президента России также опроверг сообщения о возможном наказании КПРФ и ЛДПР за успех на выборах. По словам Дмитрия Пескова, они «не имеют под собой оснований».