Ещё
Путин и Жаров не обсуждали Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блокировка Telegram не обсуждалась в закрытой части встречи Путина и Жарова 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг блокировки мессенджера Telegram не была предметом обсуждения в закрытой части рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не затрагивалась", — сказал он, отвечая на вопрос, была ли эта тема предметом разговора в непубличной части встречи, которая состоялась 24 сентября.
Таганский суд Москвы 3 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. В мае в интервью ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что мессенджер работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки.
ТАСС: последние новости
Шведский парламент отклонил кандидатуру действующего премьера Лёвена на новый срок Кандидат от ЛДПР Сипягин проголосовал во втором туре выборов главы Владимирской области В МИД РФ назвали "внутренними игрищами" разрабатываемые ЕС санкции за химические атаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта личная жизнь Боширова79
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ133
Российский врач изнасиловал пациентку91
Теперь официально: Киев порвал с Москвой332
Отец Фриске переписал все жилье12
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
04:15
Воссозданы последние секунды полета MH370
Происшествия
01:03
Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение