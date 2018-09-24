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Москва выразила протест послу Норвегии
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Москва выразила протест послу Норвегии 

Газета.Ru + ещё 29 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Послу «был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».
В МИДе отметили, что Бочкарёв является сотрудником аппарата Совета Федерации, он находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре.
От Ресаланда потребовали разъяснений и незамедлительного снятия с российского гражданина обвинений и его освобождение. В МИДе также пообещали «не оставить без последствий» такие шаги.
Ранее сообщалось, что мужчину задержали по подозрению в шпионаже в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны.
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