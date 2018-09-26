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Трамп сделал заявление по новой встрече с Путиным
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Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 78 57 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако она пока не назначена.
«Я жду новой встречи с ним, но она пока не назначена», — передает слова Трампа РИА «Новости».
Также Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов новой встречи Путина и Трампа.
При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что Путин и Трамп могут встретиться во Франции в ноябре на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
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