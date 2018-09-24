Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию

Песков объяснил решение о поставке в Сирию российских С-300

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, решение о поставке С-300 в Сирию не направлено против третьих стран.

«Здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных», — сказал Песков.