Теперь официально: Киев порвал с Москвой

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Россия официально получила ноту от Киева о разрыве договора о дружбе 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: Reuters
Россия 25 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.
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"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]", — информировал дипломат.
"Хотя она фактически ничего не меняет, вы знаете, что и указ был об этом Порошенко издан на прошлой неделе, было соответствующее заявление МИД сделано, но тем не менее это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать", — добавил Руденко.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.
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