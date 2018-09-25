Нетаньяху и Путин пришли к договоренности

Нетаньяху и Путин договорились о встрече военных

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в аэропорту Бенг-Гуриона перед поездкой в Нью-Йорк . До этого премьер провел заседание кабинета безопасности, которое было посвящено дипломатическому кризису с Россией.

Нетаньяху отметил, что с того момента, как Тель-Авив и Москва согласились создать механизм деконфликтов, чтобы избежать столкновений в небе над Сирией, Израиль успешно преодолевал попытки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) укрепиться на территории республики. При этом, уточнил Нетяньяху, «были исключения», но в целом Израиль достиг «большого успеха».

Израильский лидер также сообщил, что Израиль намерен продолжать действия против укрепления позиций Ирана в Сирии, передает Times Of Israel.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Нетаньяху. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны и была посвящена крушению Ил-20 в САР.