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Нетаньяху и Путин пришли к договоренности
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Нетаньяху и Путин договорились о встрече военных 

News.ru + ещё 38 2 часа назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о необходимости встречи между российскими и израильскими военными. По словам политика, представители ВС двух стран должны обсудить продолжение механизма деконфликтов.
Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в аэропорту Бенг-Гуриона перед поездкой в Нью-Йорк. До этого премьер провел заседание кабинета безопасности, которое было посвящено дипломатическому кризису с Россией.
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Нетаньяху отметил, что с того момента, как Тель-Авив и Москва согласились создать механизм деконфликтов, чтобы избежать столкновений в небе над Сирией, Израиль успешно преодолевал попытки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) укрепиться на территории республики. При этом, уточнил Нетяньяху, «были исключения», но в целом Израиль достиг «большого успеха».
Израильский лидер также сообщил, что Израиль намерен продолжать действия против укрепления позиций Ирана в Сирии, передает Times Of Israel.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Нетаньяху. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны и была посвящена крушению Ил-20 в САР.
Позднее Минобороны представило новые данные о крушении российского Ил-20 в Сирии, которые подтверждают вину ВВС Израиля в инциденте.
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