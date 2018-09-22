МИД Венгрии охарактеризовал отношения с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт Москва стараются поддерживать прагматичные отношения, но при этом взаимно уважая друг друга. Как сообщил RT, такое заявление он сделал в эфире программы SophieCo.

По словам венгерского министра, такие отношения следуют из роли России, как партнера по энергетическому импорту и инвестиционному сотрудничеству.