МИД Венгрии охарактеризовал отношения с Россией 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Москва стараются поддерживать прагматичные отношения, но при этом взаимно уважая друг друга. Как сообщил RT, такое заявление он сделал в эфире программы SophieCo.
По словам венгерского министра, такие отношения следуют из роли России, как партнера по энергетическому импорту и инвестиционному сотрудничеству.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, что стороны договорились о продолжении поставок российского газа после 2019 года, а также возможную прокладку сухопутной части «Турецкого потока» через Венгрию