В Хабаровском крае открылись избирательные участки

Избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора открылись в 8.00 (1.00 мск) в Хабаровском крае , сообщили в региональном избиркоме.

На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"Процесс повторного голосования начался в Хабаровском крае. Все 785 участков подготовлены к приему избирателей, завезены бюллетени, обеспечена охрана, присутствуют наблюдатели", — сказал собеседник.

По его словам, в отдаленных и труднодоступных районах края и на морских судах уже проголосовали 1,1 тысячи жителей — на 800 человек меньше, чем в первом туре. Еще 14,86 тысячи человек написали заявления о выборе удобных для голосования участков — почти столько же, сколько в первом туре.

В первом туре голосования общая явка составила 36,09%. Всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.