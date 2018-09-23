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В Хабаровском крае открылись избирательные участки
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В Хабаровском крае открылись избирательные участки 

РИА Новости + ещё 136 16 часов назад
Фото: РИА Новости / Роман Владимиров
Избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора открылись в 8.00 (1.00 мск) в Хабаровском крае, сообщили в региональном избиркоме.
В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. В первом туре оба кандидата набрали почти равное количество голосов.
На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.
"Процесс повторного голосования начался в Хабаровском крае. Все 785 участков подготовлены к приему избирателей, завезены бюллетени, обеспечена охрана, присутствуют наблюдатели", — сказал собеседник.
По его словам, в отдаленных и труднодоступных районах края и на морских судах уже проголосовали 1,1 тысячи жителей — на 800 человек меньше, чем в первом туре. Еще 14,86 тысячи человек написали заявления о выборе удобных для голосования участков — почти столько же, сколько в первом туре.
В первом туре голосования общая явка составила 36,09%. Всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.
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