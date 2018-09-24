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Путин назвал Нетаньяху причины укрепления ПВО Сирии
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Путин назвал Нетаньяху причины укрепления ПВО Сирии 

Российская Газета + ещё 135 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Израиля позвонил российскому президенту и еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии российского Ил-20.
"Продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России, — отметили в пресс-службе Кремля. И напомнили, что Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии.
Владимир Путин подчеркнул, что решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО, принятые Россией, адекватны ситуации. Их главная цель — предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, которые ведут борьбу с международным терроризмом. Напомним, что речь идет о поставках Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300.
Ранее сегодня президенты России и Сирии провели телефонный разговор.
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