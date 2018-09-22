«Не коллеги и не друзья»: Захарова оценила отношения с Белоруссией

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются "на практике" и существуют "не только в теоретических подходах".