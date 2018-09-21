Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской

«Михаил Делягин распускает слухи о том, что я якобы позвал Поклонскую в ЛДПР. Не было такого. Обычно наших бывших депутатов, которых мы выгоняем, потом куда-то пристраивают в другие партии, а мы никого не переманиваем. Нам этого не нужно, у нас своя устоявшаяся команда», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

17 июля в ходе пленарного заседания Государственной Думы глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно разрешить обмен депутатами между парламентскими фракциями.

«Вот депутат чувствует, что не его фракция. Мы его забираем к себе, а этой фракции даем тоже депутата… Было бы хорошо, иначе депутат себя чувствует неуютно, некомфортно в какой-то фракции. Во всех фракциях есть такие», — сказал он.

20 сентября политолог и экономист Михаил Делягин заявил, что Наталье Поклонской стоит переходить в ЛДПР, куда ее пригласил Жириновский, только в том случае, если он планирует сделать ее своей наследницей в партии.