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Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской
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Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский опроверг слухи о том, что депутат-единоросс Наталья Поклонская получила приглашение вступить в ЛДПР.
«Михаил Делягин распускает слухи о том, что я якобы позвал Поклонскую в ЛДПР. Не было такого. Обычно наших бывших депутатов, которых мы выгоняем, потом куда-то пристраивают в другие партии, а мы никого не переманиваем. Нам этого не нужно, у нас своя устоявшаяся команда», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
17 июля в ходе пленарного заседания Государственной Думы глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно разрешить обмен депутатами между парламентскими фракциями.
«Вот депутат чувствует, что не его фракция. Мы его забираем к себе, а этой фракции даем тоже депутата… Было бы хорошо, иначе депутат себя чувствует неуютно, некомфортно в какой-то фракции. Во всех фракциях есть такие», — сказал он.
20 сентября политолог и экономист Михаил Делягин заявил, что Наталье Поклонской стоит переходить в ЛДПР, куда ее пригласил Жириновский, только в том случае, если он планирует сделать ее своей наследницей в партии.
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