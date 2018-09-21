Путин призвал Лукашенко «сверить часы» по ряду вопросов

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что правительствам стран нужно сверить часы по некоторым вопросам, решить вопросы по энергетике и сельскому хозяйству.

Открывая переговоры, Путин отметил, что на прошлой встрече месяц назад он и Лукашенко договорились встретиться в расширенном составе — с членами кабминов.