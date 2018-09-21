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Волкер сравнил Путина и Порошенко
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Волкер сравнил Путина и Порошенко 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "112 Украина" сравнил президента России Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко.
Отвечая на вопрос, чем похожи и отличаются президенты двух стран, Волкер ответил, что каждый из них имеет свою точку зрения на политику.
Он рассказал, что встречался с Путиным лишь однажды, когда работал в Белом доме на президента Буша. По его мнению, президент России стремится к власти внутри страны.
"Он (Путин) требует власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин", — сказал Волкер.
Порошенко, по словам Волкера, хочет сделать больше для своего государства.
Также Волкер не смог одним словом ответить, "вернет" ли Украина Крым.
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