Волкер сравнил Путина и Порошенко

Отвечая на вопрос, чем похожи и отличаются президенты двух стран, Волкер ответил, что каждый из них имеет свою точку зрения на политику.

Он рассказал, что встречался с Путиным лишь однажды, когда работал в Белом доме на президента Буша. По его мнению, президент России стремится к власти внутри страны.

"Он (Путин) требует власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин", — сказал Волкер.

Порошенко, по словам Волкера, хочет сделать больше для своего государства.

Также Волкер не смог одним словом ответить, "вернет" ли Украина Крым.