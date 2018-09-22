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В МИД отреагировал на «планы РФ помочь Ассанжу»
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МИД отреагировал на статью The Guardian о плане России помочь Ассанжу бежать из Лондона 

RT на русском + ещё 35 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел России опровергло данные британской газеты The Giardian о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона.
Как отмечается в комментарии ведомства, материал содержит целый ряд «инсинуаций русофобского характера».
«Дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российское посольство поддерживает широкий круг контактов, что является обыденной практикой для любых дипломатов.
Ранее в диппредставительстве назвали данную статью очередным примером дезинформации и фейковых новостей британских СМИ.
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