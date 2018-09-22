В МИД отреагировал на «планы РФ помочь Ассанжу»

МИД отреагировал на статью The Guardian о плане России помочь Ассанжу бежать из Лондона

Министерство иностранных дел России опровергло данные британской газеты The Giardian о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона. Как отмечается в комментарии ведомства, материал содержит целый ряд «инсинуаций русофобского характера». «Дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что российское посольство поддерживает широкий круг контактов, что является обыденной практикой для любых дипломатов. Ранее в диппредставительстве назвали данную статью очередным примером дезинформации и фейковых новостей британских СМИ.