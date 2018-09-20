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Путина и Лукашенко ждут трудные переговоры
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Кнайсль вспомнила танец с Путиным и пошла против РФ
Кнайсль вспомнила танец с Путиным и пошла против РФ

Путина и Лукашенко ждут трудные переговоры 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 21 сентября в Сочи.
Как пишет «Московский комсомолец», встреча обещает быть трудной: Москва собирается ограничить поставки беспошлинных нефтепродуктов и увеличить цены на сырую нефть.
В переговорах будут участвовать премьер-министры обеих стран и ключевые члены кабмина. Посол России в Беларуси Михаил Бабич представит доклад о состоянии российско-белорусских отношений.
По информации издания, белорусские министры, приезжающие в Москву на переговоры, не желают уступать ни в чем. Эта позиция объяснима — любые уступки чреваты заметными финансовыми потерями.
На встрече будет обсуждаться одна из самых сложных тем российско-белорусской повестки — взаимоотношения в нефтегазовой сфере.
Сейчас Белоруссия получает российскую нефть по льготным ценам. Однако 1 января 2019 года в России начнется завершение налогового маневра, в рамках которого к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. Это приведет к тому, что российским и белорусским НПЗ придется закупать нефть по мировым расценкам. Для российских предприятий правительство РФ предлагает ввести отрицательные акцизы, а расходы белорусов многократно возрастут.
Кроме того, РФ собирается резко сократить экспорт нефтепродуктов в Беларусь, поскольку считает, что республика полностью обеспечивает себя собственными нефтепродукты, а на российских зарабатывает, продавая их за рубеж.
Пресс-служба президента Беларуси уведомила, что Лукашенко не будет общаться с прессой ни до, ни после переговоров.
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