Путина и Лукашенко ждут трудные переговоры

Как пишет « Московский комсомолец », встреча обещает быть трудной: Москва собирается ограничить поставки беспошлинных нефтепродуктов и увеличить цены на сырую нефть.

В переговорах будут участвовать премьер-министры обеих стран и ключевые члены кабмина. Посол России в Беларуси Михаил Бабич представит доклад о состоянии российско-белорусских отношений.

По информации издания, белорусские министры, приезжающие в Москву на переговоры, не желают уступать ни в чем. Эта позиция объяснима — любые уступки чреваты заметными финансовыми потерями.

На встрече будет обсуждаться одна из самых сложных тем российско-белорусской повестки — взаимоотношения в нефтегазовой сфере.

Сейчас Белоруссия получает российскую нефть по льготным ценам. Однако 1 января 2019 года в России начнется завершение налогового маневра, в рамках которого к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. Это приведет к тому, что российским и белорусским НПЗ придется закупать нефть по мировым расценкам. Для российских предприятий правительство РФ предлагает ввести отрицательные акцизы, а расходы белорусов многократно возрастут.

Кроме того, РФ собирается резко сократить экспорт нефтепродуктов в Беларусь, поскольку считает, что республика полностью обеспечивает себя собственными нефтепродукты, а на российских зарабатывает, продавая их за рубеж.

Пресс-служба президента Беларуси уведомила, что Лукашенко не будет общаться с прессой ни до, ни после переговоров.