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Россия задумала покинуть Совет Европы
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Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы 

РИА Новости 1 час назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы.
"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке", — сказала Матвиенко.
На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.
В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что продолжит воздерживаться от перечисления часть своего взноса в бюджет Совета.
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