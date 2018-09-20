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«Дамы окружили Путина и не выпускают»
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«Дамы окружили Путина и не выпускают» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Участницы женского форума около пяти минут не выпускали из окружения президента России Владимира Путина.
«На женском форуме дамы окружили Путина и не выпускают. Первый раз такое вижу. Ведущий уже раз двадцать громко потребовал: «Лейдиз! Плиз тейк е ситс!» Но не на тех напал! Охранников жалко», — написала Симоньян в своем авторском канале в Telegram.
Со вчерашнего дня в Санкт-Петербурге проходит Евразийский женский форум, а сегодня его посетил российский лидер. Выступление Владимира Путина началось несколько позже, чем планировалось, так как участницы мероприятия буквально окружили вошедшего в зал президента, чтобы сделать с ним селфи.
Симоньян также отметила, что «выпущенный» жаждавшими селфи женщинами президент одарил поцелуем ту, которой в окружении не было. По словам Симоньян, Путин «сам подошел» и поцеловал первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову.
Некоторое время спустя, наконец добравшись до трибуны, Путин произнес речь, в которой призвал решить проблему гендерного неравенства в России, так как, уверен он, от роста «женских историй успеха» государство и мир только выиграют. При этом президент подчеркнул важность сохранения и «традиционных ценностей семьи и материнства».
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